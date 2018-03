Anzeige

„Nein, Paris habe ich nicht geschafft“, sagt Hannelore Hoger. Im vergangenen Jahr stand sie ein letztes Mal als „Bella Block“ vor der Kamera. Erstmals Ende 1993 auf Arte und seit 1994 im ZDF gab sie die kauzige Kommissarin, die auch im Ruhestand Verbrecher jagte. Worauf sie sich nach einem Vierteljahrhundert Dreharbeiten für die Reihe vor allem freut, hatte die 75-Jährige schon damals verraten: auf ein Leben ohne Dauerdruck, in dem sie auch mal spontan verreisen könne. „Mein Gott, war ich lange nicht in Paris“, erzählte sie. Für die Zuschauer geht es mit der Hamburgerin aber erst noch mal in ihre Heimat – zum „Bella Block“-Finale. „Am Abgrund“, mit dem das ZDF heute ab 20.15 Uhr die Reihe abschließt, läuft fast auf den Tag genau nach dem Start bei dem Sender am 26. März 1994.

Korruption stößt Handlung an

Der letzte Fall ist ein besonders brisanter: Die eigenwillige Ermittlerin kommt Korruption und Amtsmissbrauch bei der Justiz der Hansestadt und bei einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft auf die Spur. Es ist ein Finale mit dramatischem Auftakt: Auf Staatsanwalt Mehlhorn (Hansjürgen Hürrig), der gerade noch mit Bella im Restaurant saß, wird ein Anschlag verübt. Er stirbt, sie überlebt.

Mit ihren Nachforschungen begibt sich Bella in höchste Gefahr. Eine Einbrecherbande von Kindern soll sie zum Schweigen bringen. Die Schauspieler Sabin Tambrea als brutaler Anführer und Lilith Stangenberg als dessen geistig zurückgebliebene Schwester stechen besonders heraus im Film von Regisseur Rainer Kaufmann. In „Am Abgrund“ gibt es auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Devid Striesow, 2012 für den „Tatort“ aus der ZDF-Reihe ausgestiegen, und der ehemalige Nationaltheater-Mime Rudolf Kowalski, der als Simon Abendroth lange Bellas privater Partner war.