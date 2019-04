Berben unterstützt NS-Drama

Schauspielerin Iris Berben, bekannt für ihr Engagement gegen Antisemitismus, setzt sich in einem ungewöhnlichen Theaterprojekt gegen das Vergessen der Nazi-Verbrechen ein. Sie ist Schirmherrin des Musikdramas „Die Kinder der toten Stadt“, das am Frankfurter Musiktheater Papageno zurzeit erstmals aufgeführt wird. „Seit fünf Jahrzehnten beschäftige ich mich mit diesem Thema, denn es gehört zu unserer Identität, unsere Geschichte zu kennen und damit umzugehen“, sagte die 68-Jährige. „Wir befinden uns europaweit in einer Situation, die rückwärtsgewandt ist. Und wir haben aufgrund unserer Geschichte noch einmal eine besondere Verantwortung.“ In dem Musikdrama geht es um Kinder und Jugendliche im Ghetto Theresienstadt. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019