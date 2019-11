Berg und Tal geben den Takt vor

Gerade ist der letzte Ton, das letzte Vibrieren in der Weite des Mozartsaals verklungen, da reißt eine ältere Dame in den vorderen Reihen ihre Arme nach oben, als habe ihr Lieblingsverein gerade den entscheidenden Treffer in einem großen Finale erzielt. Keine drei Sekunden später erheben sich die Zuschauer von ihren Plätzen, klatschen energisch und rufen laut „Bravo“. Es gilt außergewöhnlichen

...