„Bergeners“ von Espedal

Der im norwegischen Bergen geborene Tomas Espedal gilt neben Karl Ove Knausgard als wichtigster Gegenwartsschriftsteller Skandinaviens. Vom realistischen Stil seines Freundes unterscheidet sich Espedal freilich grundsätzlich. Seine Erzählungen und Notizen sind von einem poetischen Klang getragen: Die Bewältigung des als illusionslos empfundenen menschlichen Schicksals wird im Resonanzraum der Dichtung ermöglicht. Dabei ist Espedals Stil durchaus knapp und aufs Allernötigste beschränkt, zudem von schonungsloser Ehrlichkeit, was den Gang in die eigenen seelischen Tiefen betrifft. „Bergeners“ widmet sich in der Hauptsache den Eigenschaften und den Menschen der Heimat dieses ungewöhnlichen Schriftstellers. Es porträtiert ein erzählerisches Ich, das uns mit seinen Sehnsüchten und Einsamkeiten, wie sie für jene späte Lebensphase typisch sein mögen, in der die meisten Schlachten geschlagen sind und eine Neuorientierung erforderlich scheint, sehr nahe kommt. urs

„Bergeners“. Verlag Matthes & Seitz, Berlin. 156 Seiten, 20 Euro.

