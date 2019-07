Bericht über Reggaeton fällt aus

Eine Berichterstattung über das Reggaeton Festival vom Samstag in der Mannheimer SAP Arena wird es an dieser Stelle nicht geben. Diese Zeitung hat keinen Mitarbeiter zur Veranstaltung entsandt. Grund dafür ist, dass die Bedingungen für eine Berichterstattung aus journalistischer Sicht nicht akzeptabel waren.

So hat der Veranstalter mitgeteilt, man werde eine Presseakkreditierung, also eine Zulassung mit Zugang zum Gelände, nur dann vornehmen, wenn im Vorfeld in der Printausgabe dieser Zeitung eine Ankündigung des Festivals erfolge. Auf die Frage, ob das tatsächlich eine Bedingung sei, antwortete Starshine Tickets: „Das war die Voraussetzung gewesen, richtig.“ Zudem wollte der Veranstalter die Urheberrechte der Fotos, die ein Fotograf dieser Zeitung gemacht hätte, den Künstlern übertragen, die in der SAP Arena auftraten. Normalerweise ist der Fotograf oder sein Auftraggeber Rechteinhaber der Bilder. Alles zusammen, so sieht es diese Zeitung, ist im Sinne einer freien Berichterstattung journalistisch nicht hinnehmbar, was diese Zeitung vor allem für ihre Leser sehr bedauert. dms

