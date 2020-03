Berlin stoppt seine Theater

Popstar Madonna. © Imago

Die Coronaepidemie greift weiter um sich – und trifft die weltweite Kulturszene immer stärker.

Nachdem die Organisatoren die Leipziger Buchmesse bereits vergangene Woche abgesagt hatten, fällt nun auch die Lit.Cologne aus. „Die Absage der Lit.Cologne trifft uns unendlich schwer“, sagte Geschäftsführer Rainer Osnowski, wohl auch mit Blick auf das hochkarätige Programm, das einst unter anderem Besuche von drei Literaturnobelpreisträgern beim nach eigenen Angaben größten Literaturfestival Europas vorsah: Herta Müller und Olga Tokarczuk waren Teil der mehr als 200 Veranstaltungen, während Mario Vargas Llosa selbst aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte. Zudem wurden auch Grünen-Chef Robert Habeck und der ehemalige Bundesaußenminister Joschka Fischer in Köln erwartet.

„Geisteroper“ in München geplant

Derweil haben unter vielen auch Madonna zwei Konzerte in Paris am Dienstag- und Mittwochabend und Miley Cyrus ein Benefizkonzert in Australien abgesagt. Gitarrist Santana sagte seine nächsten Europatermine, unter anderem in München und Köln (22./23. März), ab.

Das Burgtheater und die Staatsoper Wien haben bis Ende März alle Aufführungen abgesagt. Zur Eindämmung des Coronavirus werden alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäusern in Berlin abgesagt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) teilte am Dienstag mit, dieser Beschluss gelte vorerst bis zum Ende der Osterferien, dem 19. April. seko (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020