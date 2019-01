Berlinale zeigt Film über Kunsthalle

Der Architekturfilm „Baujahre – Years of Construction“ von Heinz Emigholz über den Neubau der Kunsthalle Mannheim wird auf der Berlinale gezeigt. Das hat die Kunsthalle, in deren Auftrag das Werk von 2013 bis 2018 entstand, gestern mitgeteilt. „Baujahre – Years of Construction“ läuft viermal auf dem Filmfestival; Uraufführung ist am 11. Februar, 16.30 Uhr, im Delphi Filmpalast Berlin. Für Mai ist der Film zum Jeonju Film Festival in Südkorea eingeladen. In der Kunsthalle Mannheim wird er im Rahmen der Ausstellung „Heinz Emigholz“ (29. März bis 23. Juni) als räumliche Projektion gezeigt. gespi

