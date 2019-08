Berliner Philharmoniker beginnen neue Ära

Freude, schöner Götterfunken: Vier Jahre nach seiner Ernennung tritt an diesem Freitag (23. August) Kirill Petrenko als neuer Chef bei den Berliner Philharmonikern an. Mit Ludwig van Beethovens 9. Symphonie gibt der russische Dirigent seinen lang ersehnten Auftakt in Berlin. Das Konzert wird auch in rund 145 Kinos in Europa übertragen – darunter das Cineplex in Mannheim und in Bruchsal und die Lux-Kinos in Frankenthal, das Cinestar Metropolis in Frankfurt, das Cinestar in Mainz, das Roxy Kino in Neustadt und das Delphi Arthaus Kino in Stuttgart. Das Vorprogramm beginnt um 18 Uhr, bevor um 18.30 Uhr das rund 150 minütige Konzertprogramm beginnt.

Am Samstag spielen die Philharmoniker dann die Neunte am Brandenburger Tor, das RBB-Fernsehen überträgt live (20.15 Uhr). Das Orchester spielt das Werk mit dem Schlusschor über Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ vor dem Brandenburger Tor als Teil der Feiern zum 30. Jahrestag des Mauerfalls. Dazu werden mehr als 30 000 Menschen erwartet, wie Intendantin Andrea Zietzschmann sagte.

Zurückhaltend und scheu

Der Neubeginn mit Beethoven ist Petrenkos ausdrücklicher Wunsch. „Die Neunte enthält alles, was uns als Menschheit auszeichnet – das Gute und das Böse“, hatte er bei der Vorstellung seiner ersten Berliner Saison im April gesagt.

Mit Petrenko als dem siebten Chefdirigenten in der Orchestergeschichte beginnt für die Philharmoniker eine neue Ära. Nach dem britischen Sonnyboy Simon Rattle bekommen die Berliner einen eher öffentlichkeitsscheuen, auf den ersten Blick zurückhaltenden Maestro. Bis Mitte 2020 bleibt er auch Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper in München.

Dabei war der Neue nicht unbedingt die erste Wahl für den Spitzenjob im europäischen Musikbetrieb. Erst im zweiten Wahlgang hatten sich die Philharmoniker im Juni 2015 auf ihn geeinigt. Bis dahin hatte Petrenko die Philharmoniker nur drei Mal dirigiert. Doch als er dann zu seinem ersten Gastauftritt nach der Ernennung nach Berlin kam, wurde für alle hör- und sichtbar, warum sich die 128 Philharmoniker mehrheitlich für ihn entschieden hatten.

Ob Mozarts Haffner-Symphonie oder Tschaikowskys Fünfte und Sechste – die Werke, die Petrenko mit den Philharmonikern aufführte, lösten stets rauschenden Beifall aus, die weltberühmte Philharmonie stand jedes Mal Kopf.

Der 47-Jährige ist kein Unbekannter in Berlin. Bis 2007 war er Generalmusikdirektor an der Komischen Oper, wo er große Erfolge feierte. dpa

