Bernd Peter Fleming tritt in die Fußstapfen von Mama Soul

„In lieber Erinnerung an eine großartige Sängerin und einen liebevollen Menschen“ – dieser Satz ist das Einzige, was sich zurzeit auf Joy Flemings Homepage findet. Das Gedenken an die am 27. September 2017 überraschend verstorbene Rock-. Soul- und Bluesikone aus Mannheim will ihre Familie nun verstetigen. Ihr Lebensgefährte und Keyboarder Bruno Masselon und Sohn Bernd Peter als Sänger planen nicht nur, Joy Flemings Live-Projekte fortzuführen, sondern arbeiten auch an einer CD mit hinterlassenen Aufnahmen, einem Hommage-Konzert am 9. März 2019 im Capitol und möchten einen Joy-Fleming-Preis verleihen.

Neben dem Joy-Fleming-Preis planen Sänger Bernd Peter Fleming (l.) und Keyboarder Bruno Masselon (im Gespräch mit Kulturredakteur Jörg-Peter Klotz (r.)) ihre Live-Projekte fortzuführen, eine CD, ein Hommage-Konzert mit Gaststars im Mannheimer Capitol. © Rinderspacher

Herr Masselon, Herr Fleming, Sie sind zwar noch in der Trauerphase. Bestehen inzwischen schon Pläne, wie es mit dem musikalischen Erbe Joy Flemings weitergeht? Bernd Peter Fleming: Der Todestag geht für uns einher mit dem Trauerjahr, das wir durchleben. Das haben wir gebraucht, um alles zu verarbeiten - aber auch um die organisatorischen Dinge zu bearbeiten. ... ...

Sie sehen 7% der insgesamt 5210 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018