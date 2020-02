Bernd Stelter zu Gast in der Region

„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ heißt das neue Programm von Bernd Stelter, mit dem er auch an Montagen gastiert, obwohl er da Wochenende hat. In seiner gewohnt sympathischen und humorvollen Art präsentiert Bernd Stelter sein Comedyprogramm am 17. November in der Aschaffenburger Stadthalle und am 29. November in der Stadthalle von Schweinfurt, Beginn jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN.

