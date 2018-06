Berührende „Nachklänge im Echoraum“

Anzeige

Voller Spannung wurde „Nachklänge im Echoraum“, ein neues Format des Mozartfestes erwartet; dreißig Minuten nach dem Domkonzert der Bamberger Symphoniker mit Bruckners siebter Sinfonie (siehe weiteren Bericht) ging es in die Sepultur, der Grabstätte der Domherren, die rund 200 Zuhörern Sitz- oder Stehplätze bietet.

Der Raumwechsel bringt eine neue Atmosphäre, einen anderen Klang und dockt doch mit einer „Hommage à Wagner“ als Echo an Bruckner an. Der Abgesang mit Wagnertuben am Ende des Adagio ist Bruckners Gedenken an den gerade verstorbenen Richard Wagner.

Gesamtkomposition

Zu hören ist „Wagner reloaded“ mit einer eher assoziativ wirkenden Gesamtkomposition, die zu einer zusätzlichen Hommage à Dieter Schnebel gerät. Denn 2017 war der gebürtige Lahrer kurzfristig beim Mozartfest für den erkrankten Wolfgang Rihm als Komponist der Gegenwart eingesprungen. Mit eigenen Kompositionen ist er jetzt beim Mozartfest vertreten, zwei Wochen nach dem Tod des 88-Jährigen in Berlin.