Beschwingte Lyrik mit „Rilke Projekt“

Mannheim.Mit frenetischem Applaus gefeiert: Im voll besetzten Mannheimer Capitol hat das „Rilke Projekt“ Lyrik-Fans gut zwei Stunden aller Altersgruppen begeistert. Die Schauspieler Ralf Bauer und Nina Hoger sowie Musiker Edo Zanki interpretierten die Verse von Lyrik-Großmeister Rainer Maria Rilke singend und rezitierend, begleitet von Livemusik einer vierköpfigen Band. Richard Schönherz und Angelica Fleer haben das „Rilke Projekt“ gegründet, die Gedichte des 1875 in Prag geborenen und 1926 in der Schweiz verstorbenen Autors vertont.

Das Konzept: Je zwei bekannte Schauspieler und ein Musiker gestalten mit der Band einen ganzen Rilke-Abend. In bisherigen Programmen haben unter anderem schon Mario Adorf, Iris Berben, Hannelore Elsner, Nina Hagen und Xavier Naidoo mitgewirkt. 2001 wurde das erste Album veröffentlicht. Das aktuelle, fünfte Album trägt den Titel „Wunderweiße Nächte“. Der Mannheimer Auftritt war die Premiere des neuen Programms. Am 20. Februar ist es in Düsseldorf zu sehen, bevor Erfurt (21. Februar), Lübeck (21. März), Berlin (22. März), Darmstadt (24. März) und Hannover (28. März) weitere Stationen sind. (miro)