Beseelter Feuerspeier

Als junger Free-Jazz-Musiker hat Pharoah Sanders (Bild) das Spiel auf dem Tenorsaxofon in den 1960er Jahren in Grenzregionen des gerade noch Artikulierbaren vorangetrieben – mit schroffen Spaltklängen, schrillen Mehrfach-Sounds, quietschenden Geräuschexperimenten und kreischenden Überblaseffekten von schreiender Intensität. An diesem Dienstag feiert der einstige Bilderstürmer seinen 80.

