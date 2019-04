Besinnlicher Folk zum 17. Geburtstag

Hier in Deutschland haben sie sich gefunden und hier leben sie seitdem, die drei Musiker der Mighty Oaks, der mächtigen Eichen. Das Heidelberger Kulturzentrum Halle 02 hatte die Folkband jetzt zur Feier seines 17. Geburtstags zu Gast – als besinnlichen Teil des Abends, dem später die Party mit DJ Alle Farben folgte.

So unterschiedlich die Herkunft, so eindeutig die Marschrichtung: Zwar stammt Frontmann Ian Hooper aus dem Nordwesten der USA, Craig Saunders aus England, und Claudio Donzelli aus Italien. Doch was das junge Publikum im gut gefüllten Saal genießt und mit starkem Applaus feiert, sind meist leise Songs mit fließenden Melodiebögen, voller Achtsamkeit für den Wohlklang jedes gezupften Tons und jeder gesungenen Silbe. Passenger oder Mumford & Sons lassen grüßen.

Andächtiges Lauschen

Man merkt Geschäftsführer Felix Grädler seine Freude an, als er nach der dezenten Musik des Frauenduos Elda ans Mikro tritt, sich für 17 tolle Jahre bedankt und die Mighty Oaks ankündigt. Und die spannen einen Bogen von der ersten EP „Just One Day“ von 2013 über Songs aus ihren Alben „Howl“ und „Dreamers“ bis zur neuen EP, für die sie den Song „Driftwood Seat“ neu aufgenommen haben. Schließlich fasst dieser Titel perfekt das Lebensgefühl zusammen, das die Mighty Oaks transportieren: Freude an der Natur, wehmütige Erinnerung an die Heimat der Kindheit, das Heraufbeschwören von Prärien, Bergen und Wäldern, Aufbruch und Unterwegssein, aber auch Ankommen im neuen Heimatland.

Auch wenn die wohligen Klänge der Mighty Oaks meist zum andächtigen Lauschen einladen, animieren sie die Heidelberger dennoch gelegentlich zum Mitklatschen. Und zwischen den Songs unterhält Ian Hooper mit Anekdoten aus dem Bandleben und bekennt seine Freude an akustischen Konzerten wie diesem, weil er hören kann, wie Zuschauer mitsingen, niesen oder aus Versehen eine Flasche umstoßen. Heiterer Ausklang: die Zugabe „Seven Days“. mhw

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019