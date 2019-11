Besondere Wellenspiele an der Pilskante

„Kabarett vom Feinsten: Überspitzt, zynisch, genial!“, „Gesellschaftskritik der Güteklasse A“ und „Ganz großes Theater! Eine hervorragende Melange!“ – das Publikum ist Sebastian Pufpaff verfallen. Das verdeutlichen massenweise Reaktionen auf das neue Programm im Netz. Auch in Heilbronn rastet das Publikum beim Live-Auftritt „Wir nach“ im ausverkauften Komödienhaus aus vor Begeisterung. Im K3 wird hörbar umgebaut. Es wird geschweißt, gehämmert und eingerüstet, dass die Wände wackeln. Die Fans applaudieren mit dem Baulärm um die Wette: „Jedem sein BER!“, kommentiert Pufpaff lakonisch.

Er verzichtet auf Inhalte

Arbeitsgrundlage des Abends sei die Rückmeldung auf‘s vorherige Programm: „Mensch Herr Pufpaff, was Sie da vorne auf der Bühne machen, sicher, aber: Warum denn immer so viel Inhalt?“ Recht habe der Mann. Er, Pufpaff, verzichte deshalb komplett auf Inhalt und auf alles, was Kabarett sonst noch ausmache, also Politiker- und Parteienschelte.

Sportlich elegant signalisieren Anzug, Hemd, Krawatte und auch der Haarschnitt, gescheitelt und gegelt, die Seriosität eines hippen Aufsteigers. Dank seiner Turnschuhe bewegt er sich gefährlich schnell auf dem glatten Parkett des Infotainements. Über sich möchte er reden, denn er ist der Meinung: „Ich finde in meinem Leben noch nicht ausreichend statt“. Eine Formulierung, die man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte. Und eine Beobachtung, die im Kontext von Whats App, Tinder und Co. an Bedeutung gewinnt und zudem ein Schlüsselsatz auf dem Weg zur Selbsterkenntnis.

Grundpfeiler des Erfolgs

„Ja, ich möchte mich hier und heute outen: Mir geht’s gut!“. Damit auch der letzte jammernde Hinterbänkler versteht, was er meint, ein Vergleich: „Mir geht’s so gut, wäre ich ein Einhorn und müsste furzen, es käme Glitter raus! Selbst Sahne würde sagen: Alter, der ist aber cremig!“ Selbstherrlich macht Pufpaff den Sack seiner Privilegien auf: „Ich bin weiß, hetero, habe Abitur und bin Mann! Die vier Grundpfeiler des Erfolgs. Ich komme aus Deutschland, einem Land, dessen Militär komplett auf Equipment verzichtet“.

Selbstverständlich gibt es in der Welt der Zweckoptimisten keinen Klimawandel, nur einen Jahrhundert-Sommer. Nicht der Amazonas brennt, sondern die Fleischpreise sinken. Er ärgert sich auch nicht über Knöllchen für zu schnelles Fahren, sondern er hat sich eine andere Geschwindigkeit gekauft und erklärt dem Polizisten lachend: „Das war’s mir wert“.

„Selektive Wahrnehmung“ heißt das Zauberwort. Kann man üben, beispielsweise beim Wellenspiel an der Pilskante: Ans Meer fahren, die Wellen anschauen und auf den Schaum achten, der an frischgezapftes Bier erinnert (weshalb er euphemistisch von Pilskante spricht). Wenn die Welle kommt, zurückspringen. Weshalb sich also über Impfgegner aufregen? „Das Problem löst sich bei der nächsten Masernepidemie“.

An der Betonecke wegschmieren

Tempolimit? „Nein, zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens alle Straßen frei geben! Während normale Menschen schlafen, können sich die Raser an der nächsten Betonecke wegschmirgeln“. Urlaub? Am liebsten in armen Ländern mit einem Club Robinson. „Ein Shuttle-Service fährt Sie hin, Sie gucken raus: Elend, Elend, Elend, Piña Colada!“

Als überheblicher Sexist, widerlicher Kinderhasser und statusgeiler Egomanen klappert Pufpaff in „Wir nach“ alle möglichen Situationen ab, um schließlich als kabarettistischer Diagnostiker den Gesellschaftsbefund zu stellen: Mangel an Empathie! Vom Saulus zum mitfühlenden Paulus geläutert, prangert der Kölner, der übrigens Staatsrecht und Politikwissenschaft studiert hat, globale Armut, digitalen Wandel (der uns eine Zombie-Apokalypse beschert hat) und maßlosen Medienkonsum an – schon 20 Minuten TV-Konsum sediere bestimmte Hirnareale und schalte unsere Kritikfähigkeit aus, sagt der vom Tele-Shop-Moderator zum Aufklärer mutierte Schnelldenker. So geht Gesellschaftskritik der Güteklasse A und ganz großes Theater! Eine hervorragende Melange!

