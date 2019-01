Bester schwarzer Humor

„Hype – so schnell wie er kommt geht er auch wieder vorbei.“ Mit diesen Worten beendete Felix Lobrecht seinen Auftritt am Montagabend in der ausverkauften Würzburger Posthalle, die mit zirka 1500 Besuchern voll besetzt war. Gleichzeitig war dieser Schlusssatz der tiefgründigste Moment der Show, die ansonsten von schwarzem Humor nur so triefte.

Alle bekamen ihr „Fett“ ab

Aber keine Sorge, der Berliner Comedian hatte alle Gags von der „Deutschen Witzepolizei“ absegnen lassen, wie er bekundete. Jede Randgruppe kam an diesem Abend auf seine Kosten: Von Behinderten, deren Parkplatzanzahl in keinem Verhältnis zu ihrer Notwendigkeit stünde, über Homosexuelle, deutsche Rassisten und dem Mond – der, wie Lobrecht meinte, der einzige sei, über dem man noch unbesorgt lachen könne.

Ausländerwitze durften natürlich nicht fehlen, da sein Freundeskreis auch unter diese Sparte fällt – laut ihm aber alle „alt und fett“ werden.

Mit seinen 30 Jahren fühle er sich mittlerweile schon langsam älter, aber noch nicht reif genug, Verantwortung gegenüber Kindern zu nehmen. Sein „Baby“ sei zurzeit seine Arbeit als Comedian, für die er im letzten Jahr den Deutschen Comedy-Preis als Bester Newcomer erhielt.

Diese Arbeit möchte er weitermachen, so lange der Hype andauert. Deshalb toure er, so Lobrecht, zurzeit mit dem gleichnamigen Programm durch Deutschland – für Junge und Junggebliebene auf jeden Fall sehenswert. ele

