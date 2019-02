Bestes Kabarett – aus dem Leben gegriffen

Im Sommer kann man sie ab 5. Juli als Schauspielerin in der Uraufführung von „Laible und Frisch – urlaubsreif“ im Burghof sehen, jetzt gab sie zuvor als Kabarettistin mit dem Solo-Programm „Gell Sie sens’s?“ ihre Visitenkarte im Gewölbe der Götzenburg in Jagsthausen ab.

Sie, das ist Monika Hirschle, Stuttgarterin, Jahrgang 1957, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Hörspielsprecherin – und eben auch Kabarettistin. Was sie in diesem Fall bietet, das ist eine Vorstellung, unterhaltsam, abwechslungsreich, mit Witzen durchsetzt, sozusagen aus dem Leben gegriffen, kein politisches Kabarett.

Sie schwätzt Schwäbisch, im Stuttgarter Dialekt und nicht in dem „von d’r Alb ra“, obwohl sie ihre Herkunft väterlicherseits von der Ostalb gesteht, aber schließlich ist sie „Stuagarterin“. Dort wurde sie nicht nur geboren, dort ist sie aufgewachsen, dort lernte sie, nach dem Willen der Eltern, zunächst einen „anständigen Beruf“, den der Augenoptikerin, bevor sie zu den „Scheureburzler“ ging, und dort bekam sie auch ihr erstes Engagement als Schauspielerin.

Vielfältig tätig

Inzwischen ist sie freiberuflich tätig und über die Landeshauptstadt hinaus bekannt. Spielte sie doch an verschiedenen Stuttgarter Theatern, aber auch in Esslingen und bei den Freilichtspielen in Schwäbisch Hall. Vor allem war sie aber in nicht wenigen Fernsehfilmen zu sehen, darunter in sämtlichen Folgen von „Laible und Frisch“, nicht zu vergessen, ihr Mitwirken in vielen Hörspielen und ihre Elfie Eisele, die sie acht Jahre lang im Württemberg-Radio des Süddeutschen Rundfunks verkörperte.

Daher auch der Titel ihres neuen Programms: „Gell, Sie sens’s?“, einem der Sätze, wenn sie von irgendjemand irgendwo erkannt und angesprochen wird.

In schwarzer Hose, schwarzer Weste, grüner Bluse und grünen Turnschuhen steht sie auf der Bühne und plaudert von Erlebnissen im Schwabenland, von Urlaubsfahrten als Kind, immer nach Österreich, und vom Älterwerden. Für eine waschechte Schwäbin spielt dabei das Putzen eine nicht unerhebliche Rolle. Und so kommt auch ihre frühere Vermieterin zu Ehren, der sie ein besonderes Verhältnis zur Kehrwoche attestiert.

Sie erzählt vom Weihnachtsmarkt, auf dem sie von einem Verkäufer als „junge Frau“ angesprochen wurde und deshalb gleich drei seiner Produkte kaufte – eine Art der Werbung, der sie die nervige, vom Müsli-Millionär Willi Pfannenschwarz selbst produzierte und gesprochene Seitenbacher-Werbung gegenüberstellt. Sie berichtet von ihren Erlebnissen als Single, wenn Handwerker ins Haus kommen.

Vom Älterwerden

Und dann nimmt das Reisen einen breiten Raum ein. Als Kind nach Österreich im mit Verpflegung vollgestopften Opel, ohne Klimaanlage, mit ausklappbaren Dreiecksfenstern neben den hinteren Sitzen, mit einem Faltplan zur Orientierung. Aber auch Erlebnisse neueren Datums bei Reisen nach Ägypten zu den Pyramiden kommen zur Sprache. Vom Älterwerden ist die Rede, von Thai-Massagen der seriösen Art. Dazu ein Seitenhieb auf die Krankenkassen, die Brillen nicht bezahlen, dafür aber Viagra. So wird einem ermöglicht, sich im Alter fortzupflanzen, doch man sieht nicht mit wem! Von Erlebnissen bei der Kosmetikerin berichtet Monika Hirschle. Die Handtasche einer Frau spiegele deren Innenleben, behauptet sie und sieht das Chaos.

Und zum Schluss begibt sich Monika Hirschle noch einmal auf die Reise nach Österreich, genauer gesagt, nach Wien. Dort trifft sie Hans Moser als kleine Puppe, die die ganze Zeit in dem Koffer unter dem Tisch auf der Bühne verborgen war und imitiert den „Nuschler vom Dienst“. Und nuschelnd singt sie Peter Kreuders, von Hans Moser im Grund unnachahmlich interpretiertes „Sag’ beim Abschied leise Servus“.

Doch dann ist noch lange nicht Schluss, denn das begeisterte, immer wieder in Lachen ausbrechende Publikum im ausverkauften Gewölbe der Götzenburg erzwingt immer wieder Zugaben von der schwäbischen Kabarettistin Monika Hirschle. Dieter Schnabel

