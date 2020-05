Besuche ab Montag wieder möglich

Nachdem in den vergangenen Wochen die Schlösser und Museen des Landes Baden-Württemberg nach und nach wieder ihre Tore öffnen, versuchen auch die dazugehörigen Gastronomien den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Wie das Land am Freitag mitteilte, sollen am Montag, 18. Mai, viele Schloss- und Gartenrestaruants und Cafés wieder Gäste empfangen. So dürfen sich etwa Besucher des Heidelberger Schlosses wieder an den kulinarischen Angeboten der Sattelkammer, des Backhauses und der Schlossweinstube erfreuen – einzig der Fasskeller bleibt vorerst geschlossen. Eine vollständige Liste findet sich online unter www.schloesser-und-gaerten.de. jeb

