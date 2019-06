Betörend und mit einer Prise Wehmut

Eine Abschiedstournee muss kein Abschied von der Bühne sein. Diese erfreuliche Erkenntnis nahmen die rund 600 Zuhörer beim Konzertabend des Würzburger Mozartfestes mit dem David Orlowsky Trio in der Würzburger Hofbräu Leerguthalle bestens gelaunt mit nach Hause.

Orlowsky wird mit anderen Formationen und – wie seine beiden Mitstreiter – auch solistisch unterwegs sein; vielleicht schon mit seinem eigenen Klarinettenkonzert, an dem er noch feilt.

Als Trio haben sie Klezmer als Ursprung ihrer „Weltkammermusik“ mit Einflüssen aus Klassik und Jazz mit höchster Intensität bereichert, ohne einfache und melodische Strukturen aufzugeben.

„Milestones“ nannten Klarinettist David Orlowsky, Kontrabassist Florian Dohrmann und Gitarrist Jens-Uwe Popp ihre letzte gemeinsame Tour und spielten in Würzburg ohne angekündigtes Programm, was der heiteren Sommerabend-Atmosphäre keinen Abbruch tat.

Schließlich ist das Repertoire aus 20 Bühnenjahren reich an Bearbeitungen, Arrangements und eigenen Werken, die ausnahmslos eine quirlige, lebensbejahende Musik unter dem dünnen Firnis der Melancholie offenbaren. Das Trio war „Echo“-Klassik Preisträger 2008 in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“; große Tourneen verschafften den drei bescheiden auftretenden Musikern Fans in aller Welt.

Eine mit Auftritten verbundene Kreuzfahrt durchs Mittelmeer charakterisierte Orlowsky in einer der wenigen Moderationen als „etwas . . . Besonderes“, was gleich für Heiterkeit im Publikum sorgte. Unterwegs auf dem Meer entstand das eigene Werk „Insomnia“, das den Eindruck grenzenloser Gelassenheit vermittelte. Besonders verehrt wird vom Trio der jüdische Klarinettist Naftule Brandwein, der als „King of Klezmer“ in den 1920er Jahren die eigenwillige Angewohnheit hatte, heikle Stellen mit dem Rücken zum Publikum zu spielen, wenn er einen Klarinettisten im Publikum vermutete, der seine Fingergriffe hätte abschauen können. Bei einem der drei von Brandwein komponierten Stücken durfte eine Demonstration dieser Marotte zur Erheiterung der Zuhörer nicht fehlen.

Einige der gespielten Stücke stammten aus der Feder des Kontrabassisten Florian Dohrmann; sein Stück „Der Schelm“ begeisterte mit einem schwungvollen Rhythmus und endete mit einem herzhaft-ironischen Gelächter der Klarinette. Beim Vortrag eines Volksliedes, das bei einem Auftritt in Südkorea gespielt wurde, sang und summte plötzlich der ganze Saal mit. „Ihr seid so gut zu uns“, wandte sich Orlowsky nach dem rauschenden Beifall an die überraschten Zuhörer. Mit dem Stück „Donna, Donna“ traf das David Orlowsky Trio den Nerv des begeisterten Publikums, das sich nicht lange bitten ließ und das gefühlvolle Lied leise mitsang oder mitsummte.

