Beton, Ironie, Rätsel

Installation von Kai Richter bei Sebastian Fath Contemporary. © SFC

Der erste Blick: Vollständig irrwitzig und unverständlich erscheint das riesige Gebilde im Hauptraum der Galerie. Gelbe hölzerne Streben aus dem Baugewerbe sind zusammengesteckt und scheinen von schwarzen Luftballons an die Decken gehoben zu werden. Das kann doch gar nicht sein! Aber der Titel „Zero Gravity“ lässt ahnen, dass es genau so gemeint ist. Seit Jahren arbeitet der 1969 in München

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1813 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.03.2018