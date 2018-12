Betrugsfall erschüttert den „Spiegel“

Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat einen Betrugsfall im eigenen Haus aufgedeckt. Ein Redakteur habe in „großem Umfang seine eigenen Geschichten gefälscht und Protagonisten erfunden“, heißt es in einem auf Spiegel Online gestern veröffentlichten Bericht. Aufgedeckt worden sei der Fall nach internen Hinweisen. Der Redakteur hat die Vorwürfe laut „Spiegel“ eingeräumt. Er habe sein Büro am Sonntag ausgeräumt und seinen Vertrag am Montag gekündigt. Der Journalist war seit anderthalb Jahren als Redakteur fest angestellt. Von ihm sind dem „Spiegel“ zufolge seit 2011 knapp 60 Texte im Heft und bei Spiegel Online erschienen.

Erste Verdachtsmomente hatte es laut „Spiegel“ nach einem im November 2018 veröffentlichten Text gegeben. Der Journalist habe in mehreren Fällen eingeräumt, Geschichten erfunden oder Fakten verzerrt zu haben. Seinen eigenen Angaben zufolge sind mindestens 14 Geschichten betroffen und zumindest in Teilen gefälscht.

Ein Kollege, der zusammen mit dem Redakteur recherchiert habe, sei misstrauisch geworden. Ihm sei es gelungen, Material gegen den Kollegen zu sammeln. Nach anfänglichem Leugnen, so Spiegel Online weiter, habe der Journalist eingeräumt, dass er viele Passagen nicht nur in dem einen Text, sondern auch in weiteren erfunden habe. Auch sei er Protagonisten, die er zitiert habe, nicht begegnet. Der Deutsche Journalisten-Verband reagierte erschüttert. Die Leitung des „Spiegel“ will eine Kommission aus internen und externen Experten einsetzen, um den Fall aufzuarbeiten. dpa

