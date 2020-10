Beuys-Werk nach Afrika verschleppt

Die Gruppe „Frankfurter Hauptschule“ hat sich zum Diebstahl einer Skulptur von Joseph Beuys (1921-1986) bekannt. Das Theater Oberhausen, das die Ausstellung „Verschmutzung. Körperzustände. Faschismus. Christoph Schlingensief und die Kunst“ zeigt, bestätigte den Verlust des Werkes „Capri-Batterie“ am Donnerstag.

Laut der Künstlergruppe wurde das Werk nach Tansania gebracht. Dort solle es jetzt in einer Schau neben traditioneller Kunst einer ethnischen Volksgruppe gezeigt werden. „Unter dem Kolonialregime wurden Kunstgegenstände, Kulturgüter sowie Schädel von Hehe-Anführern aus Iringa geraubt und in unüberschaubarer Zahl nach Deutschland verbracht“, heißt es in dem Bekennerschreiben mit dem Titel „Bad Beuys go Afrika“. Der Diebstahl sei eine Art Wiedergutmachung an der ehemaligen deutschen Kolonie.

Die „Frankfurter Hauptschule“ zählt nach eigenen Angaben etwa 20 Mitglieder. Die meisten von ihnen seien Kunststudierende aus dem Raum Frankfurt.

