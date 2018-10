Bewegend und schön zugleich

Auf kleinen Zetteln, auf allen Papierfetzen, die ihnen zur Verfügung standen, gar auf Holzstücken strichelten und zeichneten die Insassen der „Irrenhäuser“, wie sie damals offiziell genannt wurden, überall in Europa ihre Werke. In der Rhein-Neckar-Region ist es die Sammlung Prinzhorn, die erfreulicherweise das Andenken um die Anstaltsinsassen und ihre Kunst wach hält und immer wieder auf Neuentdeckungen aufmerksam macht. So zeigt die neue Ausstellung „Extraordinaire!“ unbekannte Arbeiten aus zehn schweizerischen Einrichtungen, die auch für die Sammlung Prinzhorn relevant sind.

Fundus aus 6000 Arbeiten

Wir erinnern uns: Dieser weltweit einzigartige Fundus von damals 6000 Werken wurde zum größten Teil von dem Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn (1886-1933) während seiner Zeit als Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik der Universität Heidelberg zusammengetragen. Viele Namen sind seither, vor allem nach dem Erscheinen seines Buches „Bildnerei der Geisteskranken“ im Jahr 1922 ein Begriff geworden für das künstlerische Schaffen in psychiatrischen Kliniken. Zu nennen sind etwa Elsa Blankenhorn, Franz Karl Bühler, Karl Genzel, Paul Goesch, August Klett, August Natterer und Adolf Wölfli. Etliche von ihnen waren in schweizerischen Kliniken untergebracht, weshalb die Sammlungen dieser Häuser so relevant sind.

Für uns heute sind die zeitgeisthaltigen bildnerischen Äußerungen der Künstler interessant, in denen sich etwa Verweise auf Vaterland, Heimat und Krieg finden wie in der Arbeit in Blau auf Karton von Karl B. Taubenberger (abgekürzt Karl T., weil die schweizerischen Anonymisierungsvorschriften strenger sind als bei uns). Während Männer wie Theodor K. ein Schiff mit Entenkopf schnitzte (um 1940), zeichneten weibliche Kranke wie Josephine H. sehr feine und zarte Porträts wie etwa der „Frau Grossherzogin Augusta Josa Theodora Taubstummer“ oder Kirchenfenster aus stilisierten Blumen. Sehr originell sind des Weiteren die fast seriellen „Säbelträger“ und „Schirmträgerinnen“ von Andreas S. (Jahrgang 1856), die einen leicht wahnhaften Charakter zeigen.

Erschütternd wiederum eine Zeichnung von Johann Sebastian H. (geboren 1880) aus der Sammlung Wil, der Arbeitstische zeichnete, die die verschiedenen Tätigkeitsschritte in der Buchbinderei konkretisieren. Oder die Alben von Heinrich L. (Jahrgang 1879), einem Schalenmacher, sprich einem Hersteller von Griffen für Messer, der sich in der Klinik zu einem echten Künstler entwickelte: Seine Aquarelle und Zeichnungen machen deutlich, warum Bildende Künstler jener Zeit wie Alfred Kubin und später dann Jean Dubuffet so begeistert waren von den Werken psychisch Kranker.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.10.2018