Anzeige

Unter dem Motto „Verstörende Schönheit“ vernahm man beim Kissinger Sommer im Regentenbau eine Trauermusik, deren Programm der kürzlich verstorbene Dirigent Ennoch zu Guttenberg wie eine Vorahnung noch selbst zusammengestellt hat. Er war für dieses Konzert als Dirigent vorgesehen. Somit erlebten die Zuhörer eine bewegende Abschiedsmusik von einem Musiker, der eine ungewöhnliche Ausstrahlung besaß und seiner Chorgemeinschaft Neubeuern, die er 1967 gegründet hatte, als eine Art Vaterfigur vorstand. Ergreifend und bewegend zugleich sang dieser große Chor unerhört homogen mit berührender Emphase und mit außergewöhnlicher Vertiefung in die Musik seinem Meister posthum ein ehrendes Gedenken.

Im Mittelpunkt stand Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem d-Moll KV 626, aufgeführt mit den Bamberger Symphonikern, den Vokalsolisten Susanne Bernhard, Sopran, Anke Vondung, Alt, Werner Güra, Tenor und Yorck Felix Speer, Bass. Die britische Dirigentin Jane Glover hatte das musikalische Geschehen fest im Griff und waltete behutsam und energisch über eine Musik, die viel Tiefe ausstrahlt. Mit einer wohltuend runden und sensiblen Gestaltung ließ die Altistin Anke Vondung zu Beginn des Konzerts mit der Trauerkantate „Schlage doch, gewünschte Stunde“ von Georg Melchior Hoffmann aufhorchen, von Streichern begleitet und mit zwei Glöckchen versehen, die mit ihren gleichmäßigen Schlägen das Verrinnen der Zeit symbolisieren.

Geschlossenes Format

Stramm im Rhythmus und exakt in der Durchführung der Stimmen gelang der Dirigentin ein geschlossen wirkendes Format im Adagio und Fuge c-Moll KV 546 von Mozart. Zurück zu Mozarts Requiem: Kultiviert in den Stimmen der Chorgemeinschaft konnte ihr runder voluminöser Gesamtklang mit Pfunden wuchern. Klangwelten atmeten in dieser Aufführung nicht nur den Geist der Melancholie, es entfaltete sich genauso viel eine bemerkenswerte Frische und Kraftfülle. Das furchterregende „Dies irae“-Fanal setzte die Dirigentin impulsiv und grell um, mithin schnittig und furios auf eine Karte. Diese Musik spiegelte ebenso Trost und Verzweiflung wider wie die balsamische Süße im „Hostias“. Großen Anteil daran hatte das vorzügliche Solistenquartett. Nach einer längeren Pause am Schluss des Requiems verließ das Publikum ergriffen von der Musik und begeistert von deren Darbietung den Max-Littmann-Saal. Klaus Linsenmeyer