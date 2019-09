Bewerbung mit Leere

Magdeburg will Europas Kulturhauptstadt 2025 werden – und lässt sich dabei von den Experimenten des Naturwissenschaftlers Otto von Guericke (1602-1686) inspirieren. Er schuf etwa die „Magdeburger Halbkugeln“ und erzeugte ein Vakuum. Bauliche Lücken und Leerstellen sollen nun bei der Bewerbung als „Stadt des Vakuums“ helfen. „Wir wollen als Stadt perfekter werden“, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD).

Kulturstiftung wählt aus

Es bewerben sich auch Gera, Chemnitz, Dresden, Zittau, Hannover, Hildesheim und Nürnberg. Auch Mannheim hatte eine Bewerbung erwogen. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September. Am 1. Oktober stellen sich die Kandidaten auf einer Pressekonferenz in Berlin vor.

Die Kulturstiftung der Länder führt das Auswahlverfahren durch. Am 12. Dezember wird eine Jury verkünden, welche Städte in die zweite Runde des Bewerbungsprozesses kommen. Die Schluss-Auswahl ist für das kommende Jahr geplant. Die Kommission der Europäischen Union verleiht den Titel nach dem Wettbewerb – für 2025 an eine deutsche und eine slowenische Stadt. dpa

