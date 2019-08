Bewerbungsfrist endet am 31. August

Noch bis Mitternacht am 31. August haben Gesangstalente Zeit, ihr Bewerbungsvideo für den ersten Joy Fleming-Preis hochzuladen. Die Band der Sängerin um Sohn Bernd Peter Fleming hat die mit 2000 Euro dotierte Ehrung in Zusammenarbeit mit dieser Zeitung und dem Mannheimer Capitol eingerichtet, um an die Soul- und Rock-Ikone zu erinnern und den Nachwuchs zu fördern. Vergeben wird sie bei einem Wettbewerbskonzert am 25. Oktober im Capitol. Bisher sind rund 60 Bewerbungen eingegangen. jpk

Info: Bewerbungen: morgenweb.de/joy-fleming-preis

