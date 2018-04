Anzeige

Eine nicht alltägliche Ausstellung von Grafiken aus der Werkstatt von Markus Lüpertz, einem der weltweit bekanntesten und renommiertesten bildenden Künstler der Republik, ist derzeit im „Engelsaal“ des Kunstvereins zu sehen. Insgesamt 34 Exponate aus der Sammlung Roy, überwiegend Siebdrucke, Farbseriographien und Radierungen von Markus Lüpertz geben einen kleinen und doch aufschlussreichen Eindruck vom vielseitigen Schaffen des 1941 geborenen Malers und Plastikers, der in seinem Leben auf allen möglichen Gebieten erfolgreich tätig war, mehr als 20 Jahre lang als Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie wirkte und mit seinem Werk, besonders mit einigen monumentalen Plastikern der letzten Jahrzehnte, und nicht zuletzt auch mit seiner Person immer mal wieder für Aufsehen, Zündstoff und öffentliche Diskussionen gesorgt hat.

Zu sehen sind vor allem figürliche Darstellungen, Gesichter und einige Stilleben in seiner typischen, eigenwilligen, heftigen und ungebärdigen Handschrift, die ebenso vital und kraftvoll spontan wie manchmal karikierend und skizzenhaft-fragmentarisch daherkommt. Der Künstler präsentiert sich trotz seiner nun bald 77 Jahre dabei fast wie ein Vertreter der (ehemals) „jungen Wilden“, die in den 80er und 90er Jahren die bundesdeutsche Kunstszene aufmischten. Dieser „dithyrambische“ Stil oder Gestus geht freilich schon in die 60er Jahre zurück, der Zeit, als Lüpertz seinen Durchbruch als Maler erlebte. Obwohl selbst der 68er Generation angehörend hat sich allerdings Zeit seines Lebens als eigensinniger Provokateur und Einzelgänger immer bewusst gegen den Mainstream der 68er Bewegung gestellt und ist durch alle Brüche und Wandlungen hindurch seinen eigenen Weg gegangen.

In seiner Vernissage-Einführung gab Thomas Hess zunächst einen Überblick über den Werdegang des Künstlers, der sich in späteren Jahren gern als eine Art von zeitgenössischem „Malerfürsten“ öffentlichkeitswirksam in Szene setzte und dazu nie die Berührung mit der Pop-Kultur scheute, was ihm Bewunderung und Verehrung aber auch Kritik bis hin zur Schmähung eingetragen habe. Hess schloss mit einem Zitat von Lüpertz, der sich zum Inhalt seiner Bilder einmal so äußerte: „Der Inhalt ist ein Kommunikationsproblem, dem der Künstler zu entgehen sucht, denn der Betrachter muss den Inhalt des Bildes in sich selbst tragen und erfinden . . .“