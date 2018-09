Bezaubernde Melodien mit viel Witz

Beliebte Bühnengäste im Capitol: Mary Roos und Wolfgang Trepper. © Tröster

Was für ein Gespann! Mary Roos, die in Würde und Schönheit gealterte Großfürstin des deutschen Schlagers, und der Kabarettist Wolfgang Trepper, der Schlagertexte und die Mehrzahl der Interpreten abgrundtief hasst und mit dem Dreschflegel seiner Sprachgewalt hinrichtet. Ganz zum Schluss, als Wogen der Begeisterung das Capitol überspülen, singt Trepper ein herzzerfetzendes Loblied auf die wunderbare Mary Roos, die Einzige neben Udo Jürgens, die er in dem schrägen Gewerbe gelten lässt.

Zuvor muss sich die blendend aussehende 69-Jährige allerdings Frechheiten anhören, bei denen arglosen Besuchern der Atem stockt. Er behauptet etwa, dass die „Helene Fischer der Bronzezeit“ das Tote Meer schon kannte, als es noch krank war, und dass sie nach jedem Hit unters Sauerstoffzelt muss. Das ist freilich genauso üble Nachrede wie die Behauptung, bei der prächtigen Vier-Mann-Combo hinter ihr handele es sich um Erntehelfer aus Polen.

Die Mary-Roos-Fans kamen übrigens durchaus auf ihre Kosten, denn die Vielgeliebte sang mit völlig intakter Stimme und den branchenüblichen Kostümorgien ihre großen Hits der letzten Jahrzehnte von „Liebeskummer lohnt sich nicht“ bis „Aufrecht geh’n“, oft stimmgewaltig unterstützt vom erstaunlich textsicheren Publikum.

Zwischendurch erfuhren wir auch, was es mit dem Show-Titel „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ auf sich hat. Das fordert Schlagerbarde Heino angeblich in allen Verträgen als Ausstattung für seine Garderobe.

Schreiend komische Moderationen

In seinen meist schreiend komischen Moderationen beleidigte der bekennende Ruhrpottler Wolfgang Trepper nicht nur die komplette Schlagerbranche der letzten sechs Jahrzehnte, er malte auch ein genaues Genrebild bürgerlichen Lebens dieser Epoche. Überraschend ernsthaft gegen Ende sein Appell an unser reiches Land, das Pflegepersonal für Alte und Kranke endlich anständig zu entlohnen.

Als Trepper schließlich noch die beachtliche Frankreich-Karriere der volksnahen Diva ins Spiel brachte, endete der genussreiche Abend im gemeinsam rauschhaft geschmetterten „Oh, Champs Elysées!“

