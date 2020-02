Biennale für aktuelle Fotografie gibt sich virtuell

Er würde auch Kinder in Fotografie unterrichten und ihnen „beibringen, sie zu schätzen und zu genießen“. David Campany würde dabei aber auch vor den Tricks, Unwahrheiten und Ablenkungen der Fotografie warnen, sagt er. Die kritische Befragung von Bildern sei „eine politische Angelegenheit, aber auch ein großes Vergnügen“. Nun ist der Mann in Mannheim, wo er am Freitagabend die von ihm

...