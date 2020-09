Bilder der Jugendkultur

Das Mannheim Musik Film Festival, das vom 24. bis 30. September im Cinema Quadrat stattfindet, begrüßt einen Gast: Zur Vorführung des Dokumentarfilms „We Almost Lost Bochum – Hiphop aus dem Pott“ wird am Dienstag, 29. September, der Mannheimer DJ MoERockZ anwesend sein und über die Hiphop-Szene der 1990er sprechen. Der Dokumentarfilm erzählt von der Underground-Hiphopszene der 1990er, in der die Deutschrap-Crew RAG zwei höchst einflussreiche Alben veröffentlicht hat. Die RAG-Mitglieder kommen dabei ebenso zu Wort wie Größen des deutschen Hiphop wie Jan Delay, Kool Savas oder die Stieber Twins. rcl

