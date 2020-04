Bilder porentief heranzoomen

Rembrandt sieht müde aus, sein Gesicht hat tiefe Falten. Immerhin war der niederländische Barockkünstler schon 55 Jahre alt, als er das „Selbstporträt als Apostel Paulus“ malte – anno 1661 war das ein fast biblisches Lebensalter. Auch dem Bild sieht man an vielen feinen Rissen in der Farbe seine Entstehungszeit an. Freilich kommt man ihm im Amsterdamer Rijksmuseum normalerweise nie so nah, wie

...