„Bildungsprojekt für die Zuhörer“

Anzeige

Frau Baun, Sie lassen Texte von Gymnasiasten durch einen professionellen Komponisten vertonen. Was kommt da heraus?

Barbara Baun: Es ist erstaunlich, wie stark die Komponisten von den Schülertexten inspiriert werden. Sie versetzen sich da so hinein, dass eine eigene Verbindung zum Text entsteht. Was musikalisch herauskommt, ist wiederum für die Schüler eine so große Überraschung, dass sie ihren eigenen Text ganz neu sehen. Und die Studierenden müssen ihre Arbeit an den Mann bringen – ein Weg, den sie später hoffentlich weiter beschreiten.

Ist das also auch ein Bildungsprojekt?