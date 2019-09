Billie Jean mag Swing

Brenner’s Parkhotel in Baden-Baden oder das direkt am See gelegene Baur au Lac in Zürich: Diese Combo kann mit besten Referenzen punkten, hat schon viele Nobelherbergen bespielt. Und doch will French Acoustic mehr als Edelbar-Beschallung anbieten, ein neuer „Look“ beim Blick auf alte Klassiker soll es schon sein. Dass hier ein Ausdruck aus der Modewelt Verwendung findet, macht viel Sinn. Im Mannheimer Ella & Louis jedenfalls bestätigt Emily Pello als Sängerin der kleinen Band das schöne, alte (Männer-) Vorurteil, dass sich Französinnen auch heute noch am besten anzuziehen wissen – über dem nicht übertrieben langen Kleid liegt ein schwarzer, transparenter Schleier.

Stimmlich ist es ähnlich: Der Gesang behauptet schelmisch eine Unschuld, die in aller Regel nicht vorhanden ist. Die schon ein wenig ältere Pello besitzt das helle Timbre einer Kindfrau, kann aber auch „Soul“ vermitteln und – obwohl ihre Vergangenheit eher in Richtung Pop weist – ausgesprochen musikalisch scatten. Einmal tut sie Letzteres im weichen Klangregister eines Flügelhorns. Entsprechend vielfältig ist das Programm, auch wenn es oft aus Evergreens besteht: französischen und solchen aus der anglophonen Popmusik.

Griffige, kompakte Soli

In wohlbekannten Bahnen bleiben auch die Arrangements, an Höhepunkten freilich fehlt es trotzdem nicht. Etwa, wenn Michael Jacksons „Billie Jean“ neu eingekleidet wird: im satten Swing-Rhythmus. Und wenn Michel Legrands „Les moulins de mon cœur“ bei Emily Pello sehr chansonesk wirkt, aber die Klavierbegleitung dieses Klassikers diskret auf klassische Musik anspielt. Vincent Bidal bedient die Tasten, in Paris begleite er die größten Stars, erklärt Pello. In Mannheim spielt er griffige, kompakte Soli. Drummer Jean-Michel Heiby ist äußerst anpassungsbereit, während sich TC Debus’ Kontrabass erfolgreich an der deutsch-französischen Verständigung versucht. Debus ist Mannheimer, während die Zugabe Édith Piafs „La vie en rose“ ist. In einer Calypso-nahen Fassung. Also wieder ziemlich chic. HGF

