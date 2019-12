Vermutlich hat niemand das Phänomen Tom besser erfasst als US-Regisseur Robert Altman, in dessen Film „Short Cuts“ der Musiker 1993 einen Säufer spielte. „Tom ist einmalig – eine ganz eigene Persönlichkeit.“ Am 7. Dezember wird er 70. Kein Singer-Songwriter hat den Raum zwischen Folk, Rock, Blues und Jazz, zärtlichen Balladen und kunstvollem Krach so souverän durchmessen. Oder, bildlich gesprochen: Wenn einer den Soundtrack zum berühmten Bar-Gemälde „“ von Edward Hopper schreiben könnte, dann wohl dieser zerknitterte, melancholische Typ mit der Raspelstimme. Als Sänger und Pianist, Hit-Schreiber für andere Musiker, Schauspieler, Film- und Theater-Komponist ist eines der großen Multitalente der Popgeschichte. Dass er nie das Volkstümliche Bruce oder die dichterische Wirkung Bob Dylans erreichte, wird er verschmerzen nach einer fast 50-jährigen Laufbahn, die ihn bis in die Hochkultur führte. WaitsNighthawksWaitsSpringsteensdpa (Callahan/AcePictures/ZUMAWire/dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.12.2019