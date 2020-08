Bitte mehr Zuversicht

Zuversicht ist in diesen Tagen zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden. Wo sich die Unsicherheit so rasch ausbreitet, wo Ungewissheiten an der Tagesordnung sind, brauchen wir Zuversicht mehr denn je.

Als ich vor ein paar Tagen nach einer Probe nach Hause fuhr und das Radio einschaltete, da hörte ich sie wieder: Beethovens „Chorfantasie“, auch „Kleine Neunte“ genannt. Und am Klavier

...