Bitter-süße Verlockungen

Ravel, Beethoven, Haydn: Auf eine solche Reihenfolge im Konzertprogramm muss man erst einmal kommen. Sie verspricht schon rein musikhistorisch eher einen Abstieg denn einen Aufwärtstrend. Am Ende des Konzerts mit dem Tessiner Orchestra della Svizzera italiana (OSi) muss man jedoch sagen: Es hatte alles seinen Sinn.

Zumal die Musiker mit Mozarts „Figaro“-Ouvertüre einen schmissigen Abgang hinlegten, der für den beschwingten Gang zum Parkplatz und darüber hinaus reichte. Die märchenhaften Szenen in der Orchesterfassung von Maurice Ravels Suite „Ma Mère l’Oye“ hatte das OSi zu Beginn mit traumverhangener Gestimmtheit und schwerfälligen Tempi bebildert. Es setzte uns mit einschläfernden Decrescendi den bitter-süßen Verlockungen der Melancholie aus und erzeugte eine elegische Spannung, die sich erst in der finalen Klimax entlud.

Danach ließ sich Martha Argerich zum Glück Zeit. Am Flügel angekommen, zeigte sie sich dann aber ganz präsent im Hier und Jetzt. Beethovens C-Dur-Klavierkonzert erfuhr im beherzten Zugriff des Orchesters einen straffen, kantigen Auftakt. Dirigent Charles Dutoit setzte weniger auf die großsymphonische Attitüde als auf kammermusikalischen Feinschliff. Das kam vor allem dem kantablen Spiel der Pianistin zugute.

Für die ungemein sensible Abstimmung zwischen Solistin und Orchester zeigte sich Dirigent Dutoit besorgt. Hierdurch entstanden Momente größter Intensität und Empfindsamkeit, in denen der unverzärtelte Lyrismus Beethovens dank behutsamer Artikulation und nuancierter Dynamik im Orchester zur Geltung kam. Für die Freiheiten in den Rubati bedankte sich Argerich mit vornehmer Zurückhaltung, um Oboe oder Fagott Raum zu geben. Ihre ausgeprägte Anschlagskunst dokumentierte sie mit einer hohen Variationsbreite an Klangvaleurs, etwa in der Solokadenz des Kopfsatzes oder im Finale, wo sich der Flügel mit Tönen verabschiedete, die dem Schillern einer Celesta ähnelten. Die Ausdruckskunst der argentinischen Pianistin nimmt nach wie vor gefangen, technische Schwierigkeiten überwindet sie spielerisch. Ein stürmisch umjubelter Auftritt, dem Martha Argerich die „Traumeswirren“ von Robert Schumann zugab.

Ganz dicht dran an den Musikern

Was sollte da noch kommen? Es kam die letzte der zwölf Londoner Sinfonien von Joseph Haydn, die die Schweiz-Italiener dank der ziselierten Figuren wie filigranes Porzellan behandelten.

Doch Dirigent Dutoit war ganz dicht dran an seinen Musikern und passte auf, dass es nicht zerbrach. Auch in der nach Beethoven ausgreifenden Dramatik, der in Übermut kippen wollenden Leidenschaft und der brachialen Schlusskadenz bewahrte dieser Haydn seine Feinheiten – in diesem Fall eine echte italienische Delikatesse.

