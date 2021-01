Bitterböse Momentaufnahmen

Politisierte Rock-Musik gilt heutzutage als echte Rarität, an die sich viele Künstler schon allein deshalb nicht mehr wagen, weil das gesellschaftliche Klima so aufgeheizt ist. Die Ausnahme von der Regel: Sleaford Mods, ein Duo aus der Nähe von Nottingham, das seinem Unmut über die Verhältnisse im Vereinigten Königreich lautstark Luft verschafft – mit Tracks, in denen geflucht und geschimpft

...