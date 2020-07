Bizarre Liebesprobe auf Bühne

Die Lunte schwelte schon lange, dann genügt ein Funke, um die Fassade einstürzen zu lassen. In diesem Fall geht es um eine bizarre Liebesprobe, an der ein selbstgefälliger Architekt sein Ego verliert. Aus der Traum. Nichts bleibt. Zerbrochen das Eheglück, dessen schöner Schein demaskiert wird, und auch das Glücksgefühl, den einzigartigen Super-Turm bauen zu dürfen, wird schal. Eine Tragödie? Nein, denn Autor Stefan Vögel hat mit „Die Niere“ eine Komödie voller Witz und Charme, geschliffenen Dialogen und genau kalkulierter Dramaturgie geschrieben. Kein Wunder, dass das Stück wie ein attraktives Modelabel an vielen Häusern reüssiert.

Schwerwiegende Frage

Denn Kathrin konfrontiert ihren Göttergatten Arnold mit der schwerwiegenden Frage, ob sie mit einer Lebend-Spende von ihm rechnen kann, hat der Nephrologe bei ihr doch massive Niereninsuffizienz diagnostiziert. Arnold windet sich wie ein Aal. Von Christian Schulz glänzend gespielt, wenn Habitus und Mienenspiel den Niedergang vom tollen Hecht zum fast weinerlichen Wicht widerspiegeln. Hier hat Regisseur Joosten Mindrup, der zuletzt am Zimmertheater Heidelberg auch „Bildung für Rita“ inszeniert hatte und als Nachfolger der Intendantin Ute Richter gehandelt wird, ein Muster guter Personenführung abgeliefert. Auch die Bühne, von ihm stylisch modern eingerichtet, wie es sich fürs Wohngefühl erfolgreicher Macher gehört, passt und lässt auf kleiner Bewegungsfläche genügend Raum für die Figurenentwicklung.

Die Antreiberin der Geschichte: Lena Sabine Berg kostet als Kathrin viele Facetten aus, denn die besagte Niereninsuffizienz entpuppt sich als Fake, um Arnold zu decouvrieren. Da pendelt sie zwischen sensibel und subtil-hinterhältig bis hin zu entschlossener Eheverweigerin, denn ihren Koffer hat sie wohl schon lange gepackt.

Zweites Paar als Spiegel

Als Spiegel dient dem Stückeschreiber ein zweites Ehepaar, die quasi besten Freunde. Philip Leenders als Götz ist sofort bereit, Kathrin eine Niere zu spenden. Er wirkt liebenswert und naiv und wird am Ende eine böse Überraschung erleben, hat doch seine Gattin Diana eine Affäre, ganz die Göttin der Jagd. Josephine Raschke profiliert sie in betont weiblicher Stringenz.

Zuletzt bleibt ein Scherbenhaufen, doch das Zerdeppern des Liebes-Porzellans geschieht höchst amüsant. Herzlicher Applaus.

