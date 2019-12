„Black Gospel Angels“ in Heilbronn

Lady Rose und die „Black Gospel Angels“ sind zurück: In einem Jahr der intensiven Arbeit mit dem Frauen-Chor ihrer eigenen Kirche hat sie eine dynamische Gruppe mit fast 100 Sängerinnen aufgebaut. „Ich bin so begeistert und erfreut nach Deutschland zurück zu kommen. Unser deutsches Publikum ist für uns ein unglaublicher Segen. Davon Fleming sang sich als Finalist in der populären TV-Show „The Voice“ in die Herzen von Millionen Amerikanern und ist auf Tour dabei. Am 12. Februar um 20 Uhr sind die „Black Gospel Angels in der Heilbronner Harmonie zu erleben. Karten gibt’s in den Kundenforen der FN. Bild: Heidemann

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.12.2019