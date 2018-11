Bläserphilharmonie tourt durch China

Die Mannheimer Bläserphilharmonie gibt im kommenden Jahr mehrere Konzerte in Chinas Metropolen. Bei der 18-tägigen Tour der 70 Musiker vom 22. August bis 10. September 2019 ist unter anderem ein Auftritt in der Konzerthalle von Shenzhen geplant, teilte die Bläserphilharmonie mit. „Als ich unseren Tourneeplan für die Chinareise gesehen habe, konnte ich es kaum glauben“, sagte Anja Busch, Flötistin und stellvertretende Vorsitzende der Bläserphilharmonie, in der Orchesterversammlung am vergangenen Mittwoch. Sie lobte die „fantastischen Konzertsäle“ auch mit Blick auf denjenigen in der Verbotenen Stadt in der Nähe des Pekinger Kaiserpalasts. Finanziert werden soll die Tournee mit Gesamtkosten von 90 000 Euro durch eine Spendenkampagne, die beim diesjährigen Nikolauskonzert am 9. Dezember um 17 Uhr im Rosengarten Mannheim beginnt. lim

Info: Informationen unter mannheimer-blaeserphilharmonie.de

