Blaue Halle geschlossen

Würzburg.Das Mainfranken Theater Würzburg reagiert auf die neuen Regelungen, die für Veranstaltungen greifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert von mehr als 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gestiegen ist. Dieser Wert wurde in Würzburg soeben überschritten. Das Mainfranken Theater setzt seinen Spielbetrieb in der Theaterfabrik Blaue Halle daher zunächst bis einschließlich 1. November aus. Bereits erworbene Tickets können mithilfe eines Formulars (abrufbar unter mainfrankentheater.de/kartenrueckgabe) zurückgegeben oder gegen Gutschein getauscht werden.

Ratssaal nicht betroffen

Nicht betroffen ist zunächst die Spielstätte im Ratssaal Würzburg. Hier finden alle geplanten Vorstellungen der Produktion „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ bis auf weiteres und mit den maximal erlaubten 50 Zuschauern statt. Es besteht Maskenpflicht auch auf den Plätzen. Tickets für den Ratssaal können im Internet via mainfrankentheater.de/spielplan oder an der Theaterkasse im Falkenhaus Würzburg auch weiterhin erworben werden.

Die übrigen bereits disponierten Veranstaltungen im November können zurzeit lediglich über die Theaterkasse reserviert werden. Kann eine Vorstellung aufgrund eines wieder unter die kritische Marke gesunkenen Inzidenzwerts stattfinden, können die reservierten Karten frühestens am Vortag an der Theaterkasse im Falkenhaus Würzburg (geöffnet Dienstag bis Samstag von 12 bis 16 Uhr) oder an der Abendkasse der reservierten Vorstellung ab einer halben Stunde vor Beginn abgeholt und bezahlt werden. Für Vorstellungen, die nicht gespielt werden, erlöschen die Reservierungen einfach.

