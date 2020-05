Blecherne Abendklänge

Musik von weit oben wird es künftig in Ludwigshafen rund um den historischen Wasserturm im Hemshof geben. Jeden Donnerstag wollen die Bläser und Bläserinnen der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz etwa 30 Minuten lang in rund 50 Metern Höhe Musik machen. Wie das Orchester in Ludwigshafen mitteilte, sollen die Musiker auf der Plattform mit ihrem 360-Grad-Panoramm bei geöffneten Fenstern spielen. Der musikalische Gruß solle „dann im ganzen Wohnviertel zu hören sein“ – anfangs stehe immer das Arrangement des Volkslieds „Die Gedanken sind frei“, was danach folgt, obliege den jeweiligen Musikerinnen und Musiker des Klangkörpers. Los geht es am 28. Mai um 18 Uhr, und mit dabei sein wird auch die Oberbürgermeisterin der Stadt am Rhein: Jutta Steinruck.

Widerhall in der Friedenskirche

Das neue Format gehört in eine Reihe von neuen Darstellungsformen, mit denen die Staatsphilharmoniker trotz derzeit geschlossener Konzertsäle Musik zu den Menschen bringe, meint das Orchester selbst. „Durch die schrittweisen Corona-Lockerungen sind die Aktivitäten nicht nur auf den digitalen Raum beschränkt“, so eine Mitteilung. Neben dem Digitalen Klassenzimmer fänden seit dem 12. Mai auch wieder regelmäßig Veranstaltungen mit Publikum statt. Dazu gehört etwa die musikalische Andacht „Widerhall“ immer mittwochs um 19 Uhr in der Ludwigshafener Friedenskirche. dms

