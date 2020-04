Bleiben Sie gesund

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

gestern nun die Nachricht, die Ausgangsbeschränkungen werden sicher bis Ostern anhalten. Noch weiß man zu wenig über die Erfolge der Maßnahmen, doch der Exit aus der jetzigen Situation wird von vielen heftig eingefordert. Immer mehr Disziplinen sind sich einig: Das Lahmlegen des Alltags kann nicht die letzte Antwort auf den Coronavirus bleiben.

Als Bürgerrechtlerin bin ich derzeit dankbar für jedes Interview mit Gerhart Baum. Er wird als Liberaler mit seinen 87 Jahren nicht müde zu mahnen, die Pandemie dürfe nicht zur Seuche für die Demokratie werden. Das mobile Tracking ist aus seiner Sicht eine Maßnahme, die an den Rand der Verfassung geht.

Doch wie und wann raus aus dem Modus „Ausgangsbeschränkung“? Wie zurück in eine Art „Normalität“? Als ich gestern in den kroatischen Medien surfte, stieß ich auf viele bewundernde Artikel zu Deutschland: Merkel habe als erste ihrer Bevölkerung reinen Wein eingeschenkt, als sie sagte, siebzig Prozent würden sich in den nächsten achtzehn Monaten mit Corona infizieren. Dort glaubt man, durch ihre Ehrlichkeit hätte sie die Menschen hier besser mitgenommen als andere Regierungschefs.

Große Bewunderung für Deutschland las ich in der ausländischen Presse auch im Hinblick auf die groß angelegte Studie in Heinsberg. Der dortige Landkreis in NRW war besonders betroffen von der Ausbreitung des Virus, jetzt ist ein Forschungsteam dort, geleitet von Hendrik Steeck, Direktor des Instituts für Virologie in Bonn. Er wird nun das Ausbreitungsverhalten studieren, unterstützt von 40 Studentinnen und Studenten. Wie stecken wir uns an? Je mehr gesichertes Wissen wir haben, desto wahrscheinlicher ist eine erfolgreiche Exit-Strategie.

Wie verhält sich das Virus an Türklinken, auf Oberflächen, an der Fernbedingung? Das Ausmaß an Selbstkontrolle – gerade auch für junge und sehr junge Menschen, aber auch für ältere – wird immens sein. Nächste Woche, werden die ersten Ergebnisse präsentiert. Es wird viel Arbeit bedeuten, nicht neurotisch zu werden. Ich bin ziemlich sicher, eine hochneurotische Zeit wartet auf uns, aber immerhin dürften wir wieder raus. Blieben Sie gesund!

Jagoda Marinic

