Bleiben Sie gesund

Liebe Leserinnen und Leser,

was hat uns die Corona-Krise im Hinblick auf Konformismus gezeigt? Als ich zu Beginn des Tagebuchs die Maßnahmen der Regierung beispielweise vernünftig fand, nannten das einige gerne: „regierungsfreundlich.“ Ich sah das gelassen, denn in den letzten zwanzig Jahren meines Schreibens war ich stets Teil der Dagegen-Fraktion, die immer irgendwelche anstrengenden neuen Ideen hatte, das schimpften manche dann „progressiv.“ Dank Corona war ich einmal regierungsfreundlich und finde es interessant, dass man in dieser Ecke mindestens so viele Gegner hat wie in der progressiven.

Das Bedürfnis nach Schubladen und plakativen Gegnerschaften scheint in diesen Zeiten gestiegen zu sein. Jeder, der sich beispielsweise für Minderheitenrechte einsetzt, erhält plötzlich den Stempel „Identitätspolitiker“. Dabei steht der Schutz der Minderheiten im Grundgesetz festgeschrieben, das seit einer Zeit, in der man von Identitätspolitik, wie sie heute verstanden wird, noch nichts ahnte.

Vielleicht verdanken wir das Trump oder den sozialen Medien, aber das permanent mit dem nackten Zeigefinger auf andere zeigen ist en vogue. Dabei ist Diskurs der Kampf um Ideen und nicht die Schlammschlacht gegen Einzelne. Natürlich, Einzelpersonen vertreten Ideen, aber es sollte möglich sein, personenunabhängig zu verhandeln, welcher Gesellschaftsentwurf Konsens ist, wie man zu Gerechtigkeit steht oder was Chancengleichheit bedeutet. Obwohl ich das Treiben auf Twitter grundsätzlich mag, ist dieses täglich drei Hashtags ad hominem durch das Netz jagen diskursfeindlich.

Ich lese gerade den US-Autor Christopher Hitchens wieder, der Mutter Teresa so heftig und fundiert kritisierte, bis er vom Vatikan eingeladen wurde, seine Vorbehalte zu schildern. Er warf Mutter Teresa die Ästhetisierung von Armut vor, um zu missionieren. Hitchens ermutigt zum Querdenken, lebte es vor. Es gibt nicht Heiliges im Diskurs, das zumindest ist das Versprechen der Aufklärung. Hitchens hinterließ „Briefe an einen jungen Querdenker“, die journalistische Variante von Rilkes „Brief an einen jungen Dichter.“ Nonkonformismus, so liest man in diesen Briefen, entsteht nicht durch plakatives Dagegen, sondern durch die Klugheit, zu wissen, wer deiner Werte bekämpft. Bleiben Sie gesund!

