Bleiben Sie gesund

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

ich habe mir seit Ausbruch der Corona-Krise doch einige Gedanken über das Thema Infrastruktur machen müssen. Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, doch schon als es zu Beginn des Lockdowns um die Masken ging, hieß es: Es gibt kaum ausreichend Masken in Deutschland, um das Klinikpersonal zu versorgen. Erinnern Sie sich noch an die verzweifelten Momente, als der Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Fernsehen ankündigte, seine Firma werde von nun an die Produktion auf die Herstellung von Masken umstellen?

Seither wird jede Woche ein Infrastrukturproblem deutlich: In Fernseh-Interviews bestätigt Deutschlands Bildungsministerin Anja Karliczek tatsächlich, unsere Schulen seien schlechter ausgestattet als Kasachstan, wenn es um Digitalisierung gehe. Vielleicht war es auch ein anderes Land mit K, aber in jedem Fall eines, das in Sachen Wohlstand mit Deutschland nicht mithalten kann. Woher diese neue deutsche Unfähigkeit, die Infrastruktur bereitzustellen - war das nicht einmal ein Markenkern Deutschlands?

Vielleicht geht es auch nur mir so, aber wenn ich im Ausland Auto fahre, gibt es manchmal stundenlang Autobahnstrecken ohne Baustellen. Kaum bin ich in Deutschland, muss ich mich entscheiden, ob ich im Zweifelsfall lieber den LKW-Fahrer oder die Bauplanken rammen würde. Enge und Bauen. Ich weiß nicht, wo in Deutschland ich auch nur zwanzig Minuten ohne Baustellen fahren kann, weshalb ich die Debatten um ein Tempolimit eher peinlich finde: Es gibt kaum längere bauarbeitenfreie Strecken. In anderen Ländern bin ich mit Tempolimit von 120 km/h oft schneller am Ziel.

Das gilt für mich auch für die Region, in der ich lebe. Weshalb kann man nicht von Heidelberg direkt zum Frankfurter Flughafen? Weshalb gibt es in unserer Region kein Fernsehstudio, von dem aus man jederzeit eine Schalte in egal welches Studio einrichten könnte? Es gab eine Zeit, da gab es auch in Heidelberg ein SWR-Studio. Um gut durch die Krise zu kommen, werden wir alle nun mehr Beiträge leisten müssen. Ich würde gerne sehen, dass diese Beiträge auch in die Infrastruktur des Landes fließen. Es heißt immer, wir stünden gut da international, was sicher stimmt, aber das mit Kasachstan und den deutschen Schulen, das war zu viel. Bleiben Sie gesund!

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020