Blick auf chinesische Kolonie

„Nachtkritik“, ist nicht nur das, was Rezensenten nach Premieren in ihren Schreibstuben betreiben, sondern seit 2007 auch ein Theaterfeuilleton im Internet. Eine zehnköpfige Redaktion und rund 60 Autorinnen und Autoren berichten am Morgen nach der Premiere aus dem gesamten deutschsprachigen Raum von ausgewählten Premieren des Vorabends. Dazu gibt es Essays, Porträts und Kolumnen und –

...