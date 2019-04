Blick auf eher triste Zirkuswelt

In Mannheim zu sehen: das Foto „Clown“ von Michele Brancati. © Ten Gallery

Das große Tier in dem kleinen Käfig schaut wenig glücklich aus. Ja, eigentlich wirkt der Tiger richtiggehend unglücklich. Den Kopf gesenkt, die linke Pfote leicht verkrampft, den Blick auf seinen schlafenden tierischen Mitbewohner gerichtet, wirkt der Tiger müde. Müde vom Vorübergehen der Stäbe? Die Szenerie hat etwas Bedrückendes, ja Beklemmendes. Die leichte Unschärfe und das Schwarzweiß verstärken diese Emotionen.

Das Werk von Alessandro Cirillo ist ein Teil der Foto-Ausstellung „Circo Segreto“ in der Mannheimer Ten-Gallery in T 6. Kuratorin Deborah Musso präsentiert Schwarzweiß-Fotografien der beiden italienischen Künstler Cirillo und Michele Brancati. „Die Fotos zeigen den Zirkus aus einer anderen Perspektive“, erklärt Musso. „Was hinter dem Vorhang geschieht, bekommen Zuschauer sonst ja kaum mit.“

Besonders die Foto-Trilogie um den Tiger im Käfig hat es Musso merklich angetan. Und auch der Betrachter muss beim Ansehen des im Käfig gefangenen Tiers wohl unweigerlich an jene „tausend Stäbe“ von Lyriker Rainer Maria Rilke denken, hinter denen „keine Welt“ sei.

Cirillos Fotos kommen ausdrucksstark daher. Wecken beim Betrachten Emotionen. Der gefangene Tiger, die gebrochenen Elefantenseelen, die Gleichgültigkeit fressender Pferde. „Die Fotos beschreiben eine Art Kolonialismus“, fasst die Kuratorin zusammen. „Der Mensch hat die Tiere gebrochen.“

Beeindruckende Gegensätze

Doch Zirkus, das ist mehr als nur Tiere, als Käfige, als Beklommenheit. So gehören auch Clowns unbestritten zum Treiben in der Manege dazu. Brancati fotografierte den weißen Clown des weltbekannten Zirkus Roncalli. Nahezu gegensätzlich zum klassischen, meist roten Clown kommt das Fotomotiv daher: erhaben steht er im Scheinwerferlicht, Intelligenz und Eleganz ausstrahlend. Er bewegt sich zu in das weiße grelle Licht, sowie man es ansonsten aus Erzählungen über den Weg in den Tod kennt. Der Clown als Symbol des Todes? Brancati spielt kolossal mit den Gegensätzen bekannter Denkweisen über die Lachnummern in der Manege.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019