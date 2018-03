Anzeige

Er spazierte, oft mit Cockerspaniel und Kamera, durch die Welt, schaute genau hin und hielt seine Beobachtungen in Wort und Bild fest: In der Nacht zum Sonntag ist der Autor und Fotograf Michael Rutschky (Bild) im Alter von 74 Jahren nach längerer Krankheit in Berlin gestorben, wie die Deutsche Presse-Agentur gestern aus dem Umfeld des Autors erfuhr. Zuletzt waren von ihm 2017 die Tagebuchaufzeichnungen „In die neue Zeit“ erschienen. Darin berichtet er über seine Sicht auf die deutsche Umbruchphase 1988 bis 1992.

Rutschky, geboren und aufgewachsen im hessischen Spangenberg, galt lange als Teil der Westberliner Bohème – im besten Sinne. Er studierte Soziologie, Literatur und Philosophie. Der Autor mit dem Blick für das Besondere („Wie wir Amerikaner wurden“, „Das Merkbuch. Eine Vatergeschichte.“) arbeitete auch für Zeitungen und Zeitschriften sowie für Radio und Fernsehen. Erst als Rutschky 1997 den Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg erhielt, wurde sein Werk breiter gewürdigt. Der Berliner „Tagesspiegel“ nannte ihn zum 70. einen „Meister der Beiläufigkeit und der gezielten Abschweifung“. dpa (Bild: dpa)