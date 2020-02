Blick zurück im Angesicht des Todes

Auf ein Wort mit Fräulein Tod. Dieser Wunsch scheint nur vordergründig eine bizarre Verabredung zu sein – und selbst das nicht länger, als bis zu jenem Moment, da Estelle Charlier und Martin Kaspar Läuchli in der Alten Feuerwache auf die Bühne treten. Denn mit „Tria Fata“ legen die beiden Künstler der französischen Compagnie La Pendue bei der Imaginale keineswegs eine simple Bühnenflucht vor dem unvermeidlichen Lebensende vor: Hier wird um jeden Atemzug gekämpft. Mit Ästhetik und Inhalt gleichermaßen.

Die Szenerie mutet dabei zunächst so unausweichlich wie auch finster an. Da mag der Tod als nerviger kleiner Sensenmann zwar zunächst eher als quengeliges kleines Püppchen daherkommen – als er bei der alten Seniorin an den Rollstuhl pocht, wird dann aber schnell Endlichkeit spürbar. Der Versuch der Zerstreuung ist da die einzige Methode, das Unvermeidliche zumindest noch ein wenig aufzuschieben. Und ohne Zweifel: Zu erzählen hat die alte Dame reichlich.

In eindrücklichen Bildern skizziert die Hebamme den schmerzhaften Weg der eigenen Geburt hin zu der Herrin über das Leben, die nun ihrem eigenen Ende im buchstäblichen Sinn ins Auge blickt. Derart imponierend ist dieser Parforceritt durch die Biografie der Todgeweihten nicht allein deshalb, weil sie als rote Zora aus dem Gros des Gleichmuts ausbricht.

Zelebrierender Akt

Vielmehr ist es die Verschmelzung aus Schattenspiel und zerfließenden Projektionen, folkloristischen Melodien und vermeintlich einfachen Kniffen, die vor dem ausverkauftem Haus für ungeteilte Begeisterung sorgt. Denn auch wenn es an Effekten wenig braucht, um diese herrlich dichte Geschichte zu vollenden – wie bebend intensiv Estelle Charlier hier jeder Puppe als Einzelkämpferin ihre Seele schenkt, um als maskierter Tod ein Stück weit auch gegen sich selbst zu kämpfen, das verzückt. Zumal diese gute Stunde auch vor Weisheiten wie dieser nicht zurückschreckt („Reifen heißt, auch ein bisschen zu sterben“) und den Tod so fast schon zu einem zelebrierten Akt erhebt.

Ein brennendes letztes Taschentuch, das sich glühend gen Himmel erhebt, ist Zeuge. Der Rest ist erhebende Finsternis.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.02.2020