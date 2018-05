Blick zurück mit Sachverstand

Anzeige

Danach geht es um die jüdischen Mäzene des Museums, die der Kunsthalle auch nach 1945, aus der Emigration heraus, verbunden blieben, illustriert etwa an den von Sally Falk geschenkten Wilhelm-Lehmbruck-Büsten. Der dritte Ausstellungsteil erzählt anhand markanter Beispiele – Oskar Schlemmers „Tischgesellschaft“ oder Ernst Barlachs „Geistkämpfer“ – Werkgeschichten nach und macht die Herkunftssuche an sich selbst anschaulich. Die Kunsthalle integriert so als eines der ersten deutschen Museen die Provenienzforschung in seine Sammlungspräsentation.

Als ein führendes Museum sowohl vor als auch nach der Zeit des Nationalsozialismus hat die Kunsthalle auch regelmäßig mit maßstäblichen Ausstellungen von sich reden gemacht. Die Schau „Neue Sachlichkeit“ prägte 1925 bekanntlich einen Stil-und Epochenbegriff. Unter dem Titel „Erinnern. Aus der Geschichte einer Institution“ wird diese Ausstellung anhand markanter Werkbeispiele von Otto Dix, Georg Schrimpf oder Alexander Kanoldt ebenso illustriert wie die späteren „Eine neue Richtung in der Malerei“ (1957) sowie „Der ausgesparte Mensch“ (1975). Die erstgenannte Schau präsentierte informelle Werke von Emil Schumacher oder Otto Greis, die Letztere war thematisch ausgerichtet und versammelte solche Arbeiten, die auf Menschen anspielen, sie aber gerade nicht zeigen, wie etwa Joseph Beuys’ „Filzanzug“. Kuratorin Inge Herold hat dabei tatsächlich in den erwähnten Ausstellungen gezeigte Werke mit anderen, gleichfalls in den Kontext passenden Sammlungsstücken kombiniert. Und als Denkanstoß werden noch weitere, mehr oder weniger klar sich einfügende jüngere Arbeiten gezeigt.

Die ältesten Werke präsentiert das Museum dann im Erdgeschoss. Thomas Köllhofer, Leiter der Graphischen Sammlung, hat eine kleine Schau mit großteils grafischen Arbeiten des Hofmalers Carl Kuntz (1770-1830) zusammengestellt, die zum ältesten Bestand der Museumssammlung zählen. Der Untertitel der Schau, „Zwischen Idylle und Realismus“, umschreibt die stilistische Besonderheit des noch heute gefragten Künstlers recht genau, der besonders durch nuancierte, kraftvolle Gestaltungen beeindruckt und sich nicht zuletzt diversen Ansichten des Schwetzinger Schlossparks gewidmet hat. Man ersieht daran: Grund zur Vorfreude auf das neue Museum, das trotz allem Aufbruch und Blick nach vorn auch die alte Mannheimer Kunsthalle ist und bleiben wird, gibt es reichlich.

